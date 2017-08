Mercati senza slancio guardano al Job Report

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Salvatore Ferragamo

Unipol

Unicredit

Mediobanca

Campari

UBI Banca

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -del. A tenere banco sui mercati le numerose trimestrali, mentre si guarda alamericano, vero market mover della settimana.Dal fronte macro, migliorano le vendite al dettaglio in Italia , mentre frena la produzione industriale spagnola L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,187. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.268,7 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (l), che scambia con un calo dello 0,41%.che passa di mano con un +0,13%. Sulla stessa lineache salew dello 0,15%. Segno più perche avanza dello 0,23%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,16%. Sulla stessa linea ilTra lea grande capitalizzazione acquisti a piene mani suche, all'indomani dei conti , balza del 4,94%.In salita dell',1,40%su cui piovono le ricoperture dopo i cali consistenti dei giorni scorsi,mostra guadagni frazionali. Il gruppo ha annunciato i conti del primo semestre perche avanza dello 0,34% dopo la corsa di ieri 3 agosto, innescata dai conti.che non gioisce dei buoni conti , invece, si abbattono su, che soffre un calo di oltre il 3% penalizzata dai conti che hanno deluso le attese



in attesa dei conti.suche registra un ribasso dell'1,77%.che registra un ribasso dell'1,67%.