Mercato pubblicitario: calo dello 0,4% nel primo semestre

(Teleborsa) -: -0,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l'andamento registra una contrazione del 3%, pari a circa 100 milioni di euro in meno rispetto al periodo gennaio-giugno dell'anno scorso. Il singolo mese di giugno si attesta a -4,7% (-8,6% senza search e social).- "La flessione del mese di giugno, largamente prevista e annunciata per i noti motivi di stagionalità degli anni dispari, si è manifestata ed è esattamente speculare a quanto successo nel 2015, l'anno seguente ai mondiali di calcio - spiega Alberto Dal Sasso, Tam e Ais managing director di Nielsen - non dimentichiamo che a giugno 2015 era da poco cominciato l'Expo e il mese di giugno si era chiuso con un 6% di decremento, che sarebbe stato probabilmente ancora più negativo se non ci fosse stata l'Esposizione Universale a trainare gli investimenti del periodo. Dovremmo cominciare a vedere una risalita già nei prossimi mesi, se non da luglio, sicuramente da settembre".- Nel dettaglio, laL'andamento dellanel singolo mese, i quotidiani e i magazine calano rispettivamente del 12,8% e dell'11,7%, portando il periodo cumulato rispettivamente a -10,8% e -7%., trainata da una performance molto positiva nel mese di giugno (+8,9%).