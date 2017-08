Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%, proseguendo la serie di nove rialzi consecutivi, iniziata il 25/07/2017 del mese scorso, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.476,83 punti. Senza direzione il(+0,15%); poco sopra la parità lo(+0,23%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,72%),(+0,48%) e(+0,47%).Tra i(+2,51%),(+1,28%),(+1,27%) e(+0,82%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,36%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,65%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,48%),(+3,14%),(+3,03%) e(+2,83%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,83%.Seduta drammatica per, che crolla del 10,91%.Sensibili perdite per, in calo del 5,13%.In apnea, che arretra del 4,20%.