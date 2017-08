Toyota, alleanza in vista con Mazda?

Toyota Motor

(Teleborsa) -, che punta ad espandersi in USA rafforzando l'alleanza conIl gruppo della città omonima ha annunciatoper 5,57 miliardi di dollari, in rialzo dell'11% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Ilè cresciuto del 7%, grazie soprattutto al mercato del Sol Levante (oltre 33 mila veicoli venduti nel trimestre).Su Toyota aleggiano alcuni rumors. Il gruppo sarebbe pronto unassieme a Mazda, con la costruzione di un impianto di assemblaggio in una località americana ancora da decidersi. La capacità produttiva della fabbrica, che sarà operativa entro il 2021, toccherà ie richiederà l'impiego diInoltre i due gruppi dovrebbero annunciare unaper sviluppare insieme le vetture elettriche e le tecnologie per la connettività a bordo.