Unipol, Cimbri: "nessuna acquisizione in vista"

Unipol

(Teleborsa) - "Non stiamo valutando acquisizioni nel comparto risparmio gestito, ne' su investimenti all'estero". A parlare, A.d. del Grupponel corso della conference call sui risultati semestrali che sono stati pubblicati oggi 4 agosto . Cimbri tuttavia ha messo in guardia: "in linea di principio mai dire mai".Il manager ha auspicato che "dopo l'estate ci sia una proroga dei nostri accordi, ne stiamo discutendo proficuamente con BPER e Banca Popolare di Sondrio. I colloqui sono in fase avanzata e ci sono tutte le condizioni per chiudere l'accordo", ha spiegato