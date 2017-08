Viacom crolla al Nasdaq, deboli le stime sulle vendite

Viacom

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita dell'11,29%.Sul titolo pesa la notizia che la società ha previsto una flessione delle vendite "low single-digit" della pay-tv e dei servizi streaming nel trimestre in corso, nonostante i buoni risultati trimestrali.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,9 dollari USA e primo supporto individuato a 35,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40.

