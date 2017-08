Wall Street positiva dopo il Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

JP Morgan

Microsoft

Goldman Sachs

Walt Disney

General Electric

Cognizant Technology Solutions

Microchip Technology

Fastenal

Mattel

Viacom

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dopo il dato mensile sull'occupazione statunitense.A luglio, le aziende statunitensi hanno creato molti più posti di lavoro del previsto, mentre il tasso di disoccupazione è sceso come stimato dagli analisti . Particolarmente importante è il dato sui salari orari: dopo essere saliti dello 0,15% a giugno su base mensile, a luglio sono balzati dello 0,34% contro attese per un +0,3%.entro la fine del 2017, come ha più volte indicato.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.477,2 punti. Senza direzione il(+0,14%); in moderato rialzo lo(+0,22%).Nell'S&P 500, buona la performance del compartoAl top tra i(+1,19%),(+0,72%) e(+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,74%. Piccola perdita per, che chiude con un -0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,43%),(+1,18%),(+1,08%) e(+1,05%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,84%.