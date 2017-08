Wall Street positiva. Dow rinnova massimi dopo Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue cauta la borsa di Wall Street dopo il dato mensile sull'occupazione statunitense.A luglio, le aziende statunitensi hanno creato molti più posti di lavoro del previsto, mentre il tasso di disoccupazione è sceso come stimato dagli analisti . Particolarmente importante è il dato sui salari orari: dopo essere saliti dello 0,15% a giugno su base mensile, a luglio sono balzati dello 0,34% contro attese per un +0,3%.entro la fine del 2017, come ha più volte indicato.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 22.064,19 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.475,16 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%), come l'S&P 100 (0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,87%) e(+0,49%). Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,13%),(+1,42%),(+1,02%) e(+0,78%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,83%),(+2,56%),(+2,06%) e(+1,88%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,66%.