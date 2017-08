Infrastrutture, ok dal CIPE a contratti RFI (FS) e ANAS

(Teleborsa) - Il(CIPE) ha approvato lo schema di contratto di(MIT) e. Il Piano pluriennale degli investimenti ANAS 2016-20 prevede circa 23,4 miliardi di euro, che sommati a circa 6,1 miliardi di interventi in fase di attivazione ed in corso di esecuzione porta il valore totale degli, di cui circa 21,9 miliardi sono finanziati.Tra le nuove risorse autorizzate dalla legge di stabilità 2016, sono previsti 3,8 miliardi per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, 2 miliardi per interventi di completamento di itinerarie, 287 milioni per nuove opere e 60 milioni per un fondo progettazione per nuove opere.Il Comitato ha anche dato, società del gruppo FS Italiane,per una serie di grandi progetti, come l'alta velocità siciliana e i corridoi europei."E' davvero una buona notizia per gli investimenti pubblici", ha sottolineato ilannunciando l'esito del Comitato. "Nel triennio 2015-2017 - ha aggiunto il ministro - RFI ha avuto dallo Stato 32 miliardi contro i 4,5 miliardi del triennio precedente: questo è il cambio di passo degli investimenti".