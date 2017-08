L'Anas porta a 30 mila i chilometri gestiti

(Teleborsa) -. L'ente autostradale ha concluso un accordo con la Presidenza del Consiglio per uno schema di revisione della competenza di circadi reti stradali di interesse, estese inIl decreto, che mira ae migliorare l’esercizio, porta ale strade sotto tutela dell'ente, permettendo a quest'ultimo l'attuazione di interventi più omogenei e razionali in tutto il Paese.Per il CEOil provvedimento andrà a vantaggio del viaggiatore, che "non si troverà più a dover fronteggiare interlocutori differenti" sul territorio. Secondo il Ministro dei Trasportil'intesa consentirà inoltre di " ottimizzare la gestione e uniformare la qualità dei servizi".