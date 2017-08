Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Telecomunicazioni

Assicurativo

Materie prime

Vendite al dettaglio

Chimico

Unicredit

Banco BPM

Poste Italiane

Telecom Italia

Tenaris

Luxottica

Leonardo

Technogym

Datalogic

Interpump

Mutuionline

El.En

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, sostenuta soprattutto al buon andamento dei titoli bancari, sulla scia dei risultati positivi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,179. Fermo l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.259,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 48,69 dollari per barile, in netto calo dell'1,80%, in attesa di novità dall'OPEC In discesa lo, che retrocede a quota 152 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,98%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,33%. Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,27%. Poco mossa, che segna un quasi nulla di fatto., che mostra sulun rialzo dello 0,43%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,63 miliardi di euro, in calo del 27,43%, rispetto ai 2,25 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 181.544, rispetto ai 236.031 precedenti.Tra i 219 titoli trattati, 110 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 99 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+1,33%),(+1,01%) e(+0,92%). Nel listino, i settori(-1,42%),(-0,99%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,57%. Tra le altre banche, effervescente, con un progresso del 2,52%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%, in scia calo dei prezzi del petrolio.Nel lusso, le vendite si sono concentrate su, che soffre un calo dell'1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,99%),(+2,01%),(+1,89%) e(+1,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3%.