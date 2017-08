Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.118,42 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.480,91 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%); sulla parità lo(+0,16%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,72%) e(+0,59%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,86%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,36%),(+1,01%) e(+1,01%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,44%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%.(+3,86%),(+3,58%),(+3,07%) e(+2,84%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%.In apnea, che arretra del 2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.