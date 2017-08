Pyongyang minaccia vendetta contro le sanzioni ONU

(Teleborsa) - "La vendetta della contro gliper le dure sanzioni ONU sarà "mille volte più grande". E' la minaccia del regime diche in una nota afferma che le sanzioni sono il frutto di un "odioso complotto degli Stai Uniti per isolare e soffocare" la Corea del Nord. Le misure, prosegue la nota, non costringeranno mai il Paese a trattare sul suo programma nucleare".Le sanzioni contro il Paese asiatico da tempo sono al centro di uno scontro tra USA e Russia . E per questo cherusso invoca la diplomazia "cercando metodi politici e diplomatici per risolvere i problemi che la regione sta affrontando, inclusa la denuclearizzazione della penisola coreana": è questo l'invito dial suo omologo nordcoreano Ri Yong-ho.Intanto, il presidente USA Donald Trump e il presidente sudcoreanonon lasciano spazio all'immaginazione quando, in una dichiarazione congiunta affermano "la Corea del Nord rappresenta una crescente minaccia, seria e diretta, contro gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone, così come contro gran parte dei Paesi nel mondo".