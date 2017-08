Vivendi risponde alla Consob: "Non esercitiamo controllo di fatto su TIM"

Vivendi

Telecom Italia

(Teleborsa) -conferma di "non esercitare alcun controllo di fatto suai sensi dell'articolo 93 del Testo unico della finanza e dell'art. 2359 del codice civile".Lo afferma il gruppo media francese su richiesta della Consob . "A tal proposito, da tutti i dati empirici - scrive Vivendi - ivi inclusa la presenza alle assemblee ordinarie dei soci di Telecom Italia a decorrere dal 22 giugno 2015 fino al 4 maggio 2017, la partecipazione detenuta dai presenti e l'esito delle deliberazioni assunte, emerge univocamente che Vivendi non detiene una posizione di controllo nelle assemblee ordinarie dei soci di Telecom Italia"."Il mercato francese e quello italiano - conclude - saranno debitamente informati nell'ipotesi in cui dovesse essere assunta da Vivendi una valutazione diversa, non attesa al momento".