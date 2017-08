Borse europee caute. Delude l'export cinese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo che i dati sul commercio cinese hanno gettato un'ombra sulle previsioni di crescita mondiale. La seduta è stata caratterizzata da volumi contenuti complice il periodo estivo e in. Piazza Affari chiude in sintonia con le altre borse di Eurolandia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 49,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,99%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,33%. Sostanzialmente invariato, che riporta un +0,14%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%., che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.048 punti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,72 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,63 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 203.535, rispetto ai 181.544 precedenti.Su 220 titoli trattati a Piazza Affari, 86 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 117. Invariate le rimanenti 17 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,05%),(+0,96%) e(+0,71%). Nel listino, i settori(-1,82%) e(-0,80%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,45%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,46%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,34% dopo aver aggiornato un nuovo record.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,24%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,36% dopo la multa Antitrust