Crescita stabile in Italia e nell'Eurozona. Lo prevede l'OCSE

(Teleborsa) - Gli indicatori anticipatori OCSE segnalano una fase di crescita stabile nei vari paesi membri dell'organizzazione. La conferma del trend, arriva dal leading indicator di giugno.In particolare, l'indicatore dell'è rimasto invariato a 100,4 punti, suggerendo un trend di crescita stabile mentre quello dellasale a 100,7 (da 100,6) così come quello dellache si attesta a 100,9 da 100,7. In, invece, il superindice continua a mostrare un andamento stabile rispetto ai due principali partner europei: invariato a 100,1 punti.L'indicatore economico anticipatore ha segnalato una stabilità anche per il(100,2 punti) per gli(99,7) e la(99,6).Il leading indicator dei Paesi OCSE mantiene il valore a 100 punti per il quinto mese consecutivo.