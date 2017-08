Pensioni a 67 anni dal 2021 anche senza automatismo

(Teleborsa) - Anche in presenza del blocco del meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, il requisito per le pensioni di vecchiaia "verrebbe comunque adeguato a 67 anni nel 2021,, introdotta nell'ordinamento su specifica richiesta della commissione e dellae successivamente mantenuto costante a tale livello". E' quanto sottolinea lanel rapporto 2017 sulle "Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario".". Nel rapporto si sottolinea inoltre come "il processo di elevamento dei requisiti minimi e il relativo meccanismo di adeguamento automatico" sulle pensioni siano "dei fondamentali parametri di valutazione dei sistemi pensionistici specie per i paesi con alto debito pubblico come l'Italia". Ciò non solo perché la previsione di requisiti minimi, come quelli sull'età, "è condizione irrinunciabile per la sostenibilità, ma anche perché costituisce la misura più efficace per sostenere il livello delle prestazioni".La Ragioneria spiega chee nei Paesi sviluppati". Al fine di contenere l'impatto dell'allungamento della vita media sulla sostenibilità del sistema pensionistico e, conseguentemente, delle finanze pubbliche, l'Italia "ha perseguito una: la prima ha riguardato l'introduzione del sistema di calcolo contributivo basato sull'equivalenza attuariale fra prestazioni e contributi. La seconda, articolata su una pluralità di interventi successivi, ha provveduto a innalzare i requisiti minimi di età (e/o contribuzione) per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato, in tutti i regimi pensionistici, portandoli a livelli compatibili con le condizioni di sostenibilità strutturale del sistema".