Ralph Lauren

(Teleborsa) - Conti in crescita e superiori alle previsioni per la maison statunitense.Il primo trimestre disi è chiuso con un utile netto di 59,5 milioni di dollari, pari a 72 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 22,3 milioni di dollari (27 centesimi per azione) riportata nello stesso periodo dello scorso anno. L'EPS adjiusted è stato pari a 1,11 dollari, superiore ai 95 centesimi stimati dagli analisti.Il marchio di abbigliamento e accessori di lusso ha registratoa 1,35 miliardi di dollari, rispetto agli 1,55 miliardi di dollari precedenti e gli 1,34 miliardi attesi dal mercato.