Terna, Ferraris: " La sostenibilità è la chiave per coniugare investimenti e crescita"

Terna

(Teleborsa) - "Un piano di investimenti più robusto. E' quello che ha in mente il numero uno diIn un'intervista a Il Sole 24 Orespiega. "Dobbiamo rafforzare la rete ma dobbiamo favorire forme di stoccaggio dell'energia. Tutto questo guardando sempre alla".Su eventuali acquisizioni in Europa, l'amministratore delegato di Terna afferma poi che "ci sono delle aree in cui potrebbero verificarsi delle razionalizzazioni di portafogli di qualche operatore regionale. In questo senso, guardando sempre al centro Europa: se ci fossero opportunità di dismissioni, le valuteremmo con attenzione sempre considerando un profilo di rischio basso e un limitato impiego del capitale".Nei prossimi anni gli azionisti del gruppo che gestisce la rete di trasmissione elettrica italiana parteciperanno alla crescita degli utili.conferma le intenzioni dei vertici di Terna peraltro già illustrate nella presentazione del Piano industriale le azioni di Terna scivolano dello 0,28%.