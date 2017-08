Borse asiatiche in ordine sparso su tensioni USA-Pyongyang

(Teleborsa) - Finale con segni misti per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in ribasso, toccando i minimi da oltre due mesi. Sui listini d'estremo oriente pesa l' escalation di tensioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord L'indicedella borsa giapponese ha portato a casa una flessione dell'1,29% a 19.738,71 punti mentre il più ampio Topix è sceso dell'1,07% a 1.617,90 punti.Tra le borse cinesi,che cede lo 0,28% dopo la battuta d'arresto a sorpresa per l'inflazione , nel mese di luglio. Per contro si muove positiva+0,42%. Debolicon un -0,93% e-1,04%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,segna decremento dello 0,42%, mentrecede lo 0,10% eperde lo 0,08%. Fuori dal coroche sale dello 0,36%. Giù-0,21% e-0,34%. Limature per-0,06%.