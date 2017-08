Corea del Nord -Stati Uniti: la tensione sale alle stelle

(Teleborsa) -Il Paese "dovrebbe cessare le azioni che potrebbero portare a una fine del suo regime e alla distruzione della sua gente". Lo afferma il Segretario alla Difesa USA James Mattis ''Stiamo lavorando a una soluzione diplomatica'' per risolvere la crisi con la Corea del Nord, dice Mattis, aggiungendo che Pyongyang ''perderebbe'' qualunque conflitto se venisse iniziato.Secondo quanto riportano i media internazionali, che citano fonti militari di Pyongyang, la Corea del Nord starebbe "considerando" un piano per colpire il territorio statunitense di Guam.La minaccia dellaè arrivata qualche ora dopo che il Presidenteha affermato che "se Pyongyang continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto ".