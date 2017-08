Effetto Corea del Nord su Spread e Forex

(Teleborsa) -da inizio 2015 (cross a 1,1317) e(cable a 128,99) tocca il massimo di otto settimane.Sono gli effetti dell' escalation di tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti che sostengono le due valute, considerate tradizionali beni rifugio. Ilcon "un fuoco e una furia come il mondo non ha mai visto". Per tutta risposta,nel Pacifico di Guam.: il rendimento del benchmark decennale è sceso di oltre 8 punti a 0,44 punti base. Poco mosso il mercato italiano, dove il BTP, pari scadenza, prezza un rendimento al 2%. Il differenziale di rendimento fra i due benchmark, salito così a 156 punti base, in rialzo del 2,61% rispetto alla chiusura di ieri.