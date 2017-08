ENAV, decollano i conti del primo semestre

ENAV

(Teleborsa) - Salgono i conti diche nel primo semestre mostra unin aumento a 410 milioni di euro grazie soprattutto all'attività operativa.In salita anche l'consolidato a 111 milioni di euro (+7,3% rispetto al 1° semestre 2016). La crescita è trainata dall’aumento del traffico e dall'efficienza.Il) o nei primi sei mesi del 2017 si è attestato a 39,8 milioni di euro, in incremento del 15% rispetto ai primi sei mesi del 2016.Il traffico di rotta e di terminale in crescita rispettivamente del 2,4% e del 2,2% in termini di unità di servizio rispetto al 1° semestre 2016.Per l’esercizio 2017 la società conferma gli obiettivi annunciati a marzo che vedono ricavi netti consolidati in crescita nella parte bassa della cifra singola percentuale ed un margineintorno al 30%, per effetto dell’accelerazione di alcuni investimenti., relativo all'esercizio 2017, in crescita del 4% rispetto a quello pagato nel 2017, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.L’Amministratore Delegatoha dichiarato: Quest'anno stiamo registrando un aumento del traffico più deciso rispetto agli anni scorsi.. Sui risultati, oltre al buon andamento del traffico, ha influito una gestione orientata all'efficienza che ci ha consentito di raggiungere ottime prestazioni sia sulla qualità del servizio sia sulla performance economico-finanziaria. Possiamo affermare con soddisfazione che la realizzazione del piano industriale sta dando i risultati attesi".