Borsa Milano sulla parità e meglio delle altre piazze europee

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata da una generale prudenza, per effetto del crescere delle tensioni geopolitiche fra USA e Corea del Nord . Alla fine di una mattinata piuttosto il Listino milanese viaggia ancora a ridosso della parità, a fronte di un andamento più pesante degli altri indici europei e dei Future USA.. L'infatti continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%, mentre l'mostra un timido guadagno dello 0,36%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 159 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,01%, dopo i buoni risultati dell'asta BOT a 12 mesi si conferma in perditacon un -0,63%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%, sottotono, con un calo dello 0,26%. Ferma la Borsa di Milano con illima appena lo 0,13%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,67%),(+0,84%),(+0,64%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1%.Tentenna, che cede lo 1%.Fuori dal paniere principale si segnala la debacle de Il Sole 24 Ore (-1,81%), dopo la revisione al ribasso dei target del piano