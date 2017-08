ERG chiude il semestre con utili in crescita a conferma guidance

ERG

(Teleborsa) -rispetto ai 74 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso., in lieve aumento rispetto ai 530 milioni del primo semestre 2016, pur in presenza di produzioni RES significativamente inferiori rispetto all'analogo periodo del 2016 per effetto di. Tali effetti sono stati più che compensati, principalmente, dall'incremento medio sia dei prezzi dell'energia che degli incentivi e dei Titoli di Efficienza Energetica.Il margine operativo lordo recurring si attesta a 258 milioni, inferiore rispetto ai 273 milioni registrati nel primo semestre 2016.“I risultati del secondo trimestre e più in generale del semestre sono decisamente soddisfacenti", commenta il CEO, richiamando le condizioni meteo avverse che hanno avuto un impatto negativo e segnalando che "tali effetti sono stati però quasi completamente".segnala il numero uno del gruppo, ricordando che questa "prevede un margine operativo lordo di 430 milioni di Euro ed un indebitamento netto di 1.450 milioni di Euro inclusivi di 140 milioni di investimenti, destinati soprattutto alla crescita nell’eolico all’estero, dove alla fine dell’anno entreranno in produzione i 48 MW in costruzione in Irlanda del Nord.”. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 12,62 e successiva a 12,83. Supporto a 12,41.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)