Facebook lancia la social TV con "Watch"

Facebook

(Teleborsa) - Dopo aver rivoluzionato la comunicazione ed aver fatto concorrenza alla stampa, cambiandone il paradigma, oralanciato dal social network più popolare al mondo, una nuovasu Facebook, che sarà disponibile su mobile, desktop e laptop e nelle app TV di Facebook.I contenuti - spiega il gruppo - sono costituiti da. Su Watch sarannpo disponibili contenuti di ogni genere: dagli eventi sportivi, ai film e alle serie, con l'aggiunta della possibilità di commentare questi contenuti e condividerli."I video su Facebook hanno l'incredibile potere di connettere le persone, generare conversazioni e alimentare la community", spiega, Direttore Prodotto di Facebook, nell'annunciare questa iniziativa.Per aiutare le persone a tenere il passo con gli show che seguono, e per far sì che non si perdano mai gli ultimi episodi, Watch ha unaed è personalizzato per aiutare gli utenti a scoprire nuovi show, organizzati in base a ciò che guardano gli amici e la community.