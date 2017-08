Il Sole 24 Ore rivede il Piano tagliando le stime di ricavo

Sole 24 Ore

(Teleborsa) -, dopo aver aggiornato i dati relativi alla raccolta pubblicitaria, che si discostano dalle stime elaborate da esperti indipendenti.In particolare, anche per effetto del deconsolidamento dell'area Formazione ed eventi, viene indicata una(la precedente previsione era 258 milioni) e(rivisto da da 282 milioni).La revisione è stata approvata dal CdA, che "esaminando l'andamento dei mercati di riferimento nel primo semestre 2017, principalmente diffusionale dei quotidiani e di raccolta pubblicitaria, ha riscontrato come tale andamento si sia manifestato con un calo materialmente maggiore di quanto previsto da studi di fonti terze indipendenti e della società su cui si è basata la redazione del Piano Industriale 2017-2020".In particolare isulla diffusione dei quotidiani indicano per il periodo gennaio-giugno 2017 unrispetto allo stesso periodo del 2016. La diffusione delle copie cartacee sommate a quelle digitali mostra un calo pari al 13,5%. Va segnalato che, per rendere omogeneo il confronto del dato delle copie digitali con il primo semestre dell'anno precedente, il calcolo esclude le copie digitali per le quali il nuovo regolamento prevede dal mese di maggio 2017 limiti alla rendicontazione diversi rispetto al passato, tra cui principalmente le copie digitali multiple.Il mercato pubblicitario di riferimento per(la concessionaria di pubblicità del gruppo) nei primi sei mesi del 2017 ha confermato ie in particolare dei quotidiani, che al netto della raccolta locale registrano un calo del 12,5%. La contrazione per i periodici è del 7% e per internet dell'1,7%. Risulta invece in crescita del 5% il mercato radio.