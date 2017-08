Imprese: AAA cercasi dipendenti: posti vacanti a top dal 2010

(Teleborsa) - Buone notizie per il mercato del lavoro italiano dove le imprese tornano a cercare nuovi dipendenti.Nel secondo trimestre 2017, il, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Lo rivela l".L'indicatore cresce di 0,1 punti percentuali nei servizi, raggiungendo l'1%, mentre rimane stabile allo 0,7% nell'industria.La platea di riferimento comprende i settori dell'industria e dei servizi con almeno dieci dipendenti.Se le imprese sono interessate a nuovo personale significa che l'economia sta facendo progressi anche se in alcuni casi, un valore alto può indicare che domanda e offerta non sono in equilibrio. Le imprese cercano personale che non trovano sul mercato del lavoro.Però, in linea di massima, quando il tasso dei posti vacanti si alza vuol dire che la ripresa è in atto."I posti vacanti misurano le ricerche di personale che alla data di riferimento (l'ultimo giorno del trimestre) sono già iniziate e non ancora concluse", precisa l. "Sono, infatti, quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro - sottolinea l'istituto di statistica - cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata e sia disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.L'Istat spiega che ". I posti vacanti, infatti, possono dare segnali anticipatori sull'andamento del numero di posizioni lavorative occupate nel prossimo futuro". I dati definitivi sul secondo trimestre saranno pubblicati il 12 settembre.