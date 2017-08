Macy's, sorprendono i conti del secondo trimestre

Macy's

(Teleborsa) - Retrocedeche esibisce una variazione percentuale negativa del 9,64%.Il colosso dell'abbigliamento ha annunciato i conti del secondo trimestre che si sono chiusi con utili e ricavi superiori alle stime e ha confermato la guidance per l'intero anno fiscale.Nel periodo in esame, il gigante dei grandi magazzini ha registrato utili attribuibili ai soci per 116 milioni di dollari, in netto rialzo dagli 11 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto di voci straordinarie, i profitti per azione sono calati a 48 centesimi da 54 centesimi, comunque sopra le stime degli analisti ferme a 46 centesimi ad azione.I ricavi sono scesi a 5,552 miliardi di dollari da 5,866 miliardi dello stesso 2016. Battute le stime ferme a 5,52 miliardi.I risultati sonoin linea con le nostre aspettative e siamo in cammino per raggiungere il target di vendite e utili del guadagni di 2017", ha dichiarato, presidente e amministratore delegato di Macy's, commentando i conti