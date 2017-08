Mondo TV, nuovo accordo distribuzione per Suzy Zoo in USA

Mondo TV

(Teleborsa) -ha raggiunto un nuovosulla piattaforma V-me della(Adventures in Duckport) attualmente in corso di produzione.L’accordo prevede la diffusione della serie, unitamente alla serie in distribuzione “Little Suzy Zoo”, negli Stato Uniti, in linguaspagnola per un periodo da ottobre 2017 a luglio 2020.della serie in lingua spagnola che diverrà di proprietà della Mondo TV che la potrà utilizzare per la vendita in altri paesi.Al di là del dato economico, l’accordo apre un nuovo canale di sfruttamento dei propri prodotti per il Gruppo Mondo TV con ulteriori prospettive di vendita e diffusione dei propri prodotti negli Stati Uniti.