Partite IVA in lieve calo a giugno

(Teleborsa) -. Secondo gli ultimi dati sul monitoraggio delle aperture e chiusure, pubblicati dalNel mese di giugno sono state apertenuove partite IVA, in calo dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.Ladelle aperture di, la quota relativa alle società di persone si attesta al 4,3%. La percentuale relativa ai "non residenti" e "altre forme giuridiche" è pari all’1%.(-2,4%) e(-12,3%) per le società di persone.(+7%).Le regioni del Nord sono quelle più produttive. Riguardo alla ripartizione territoriale, il. Il confronto con il corrispondente mese dell'anno scorso evidenzia gli aumenti più cospicui in(+13,3%),(+7,9%) e nella provincia autonoma di Bolzano (+7,2%); le flessioni più marcate si registrano in Basilicata (- 30,8%), Molise (-13,6%) e Calabria (-10,5%).La classificazione perevidenzia, come di consueto, che(20,9% del totale), seguito dalle attività professionali (14,2%) e dalle attività di alloggio e ristorazione (9,1%). Analizzando i settori principali, gli incrementi più significativi, rispetto al giugno 2016, si rilevano nei trasporti (+14,1%), attività immobiliari (+10,5%) e nella sanità (+10,2%); mentre i cali più rilevanti si registrano nell'agricoltura (-15,3%), nel commercio (-8,3%) e nei servizi residuali (-1%).Relativamente alle persone fisiche,, con il 62,2% delle partite IVA aperte da soggetti di sesso maschile. Il 47% delle aperture è attribuibile ai giovani fino a 35 anni di età e il 33,3% a soggetti tra 36 e 50 anni.