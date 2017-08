Solvay, il MISE approva il piano investimenti per il rilancio del sito in Toscana

(Teleborsa) - E’ stato sottoscritto oggi dale dal Presidente dellaEnrico Rossi l’accordo di programma finalizzato a promuovere la realizzazione da parte didi unIl piano in questione prevedeche saranno sostenuti da 11,6 milioni di contributi pubblici di cui 11,1 a carico del Mise e 0,5 della Regione Toscana. L'intesa per il sito di Rosignano era stata già siglata a fine 2016 Tra gli interventi previsti rientrano tre distinti progetti che, nel loro complesso, consentiranno di, oltre a consentire un contenimento dei costi di approvvigionamento di vapore e, più in generale, migliorare la competitività dell’impianto di carbonato di sodio, considerato essenziale per la stessa sopravvivenza dell’intero Parco industriale di Rosignano.Secondo il MISE si tratta di "investimenti importanti perché, diretti a favorire il superamento della delicata fase congiunturale che il Gruppo Solvay si appresta ad affrontare sui mercati", garantendo il consolidamento della chimica di base e creando le condizioni per l’avvio di percorsi di reindustrializzazione.