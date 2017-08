Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.048,7 punti, mentre, al contrario, giornata negativa per lo, che archivia la seduta a 2.438,21 punti, in calo dell'1,45%. Sui livelli della vigilia il(-0,12%); in rosso lo(-1,39%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,18%),(-1,76%) e(-1,52%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(-0,02%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,19%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,41%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,55%.Altra i, si posizionano(+0,94%) e(+0,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,76%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Tentenna, che cede lo 0,47%.scende dell'1,28%.