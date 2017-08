Borse europee bersagliate dalle vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che archiviano la seduta al ribasso. La Borsa di Milano è seconda nelle vendite solo alla Piazza di Madrid.A pesare sui mercati ledopo l'escalation di minacce tra USA dalla Corea del Nord che hanno fatto impennare la volatilità ed il valore dei beni rifugio L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Stabile l'che riporta una variazione pari a +0,09%. Lieve calo del petrolio (, che scende a 48,34 dollari per barile.al paloVendite su, che soffre un calo dell'1,08%, segue, che registra un ribasso dell'1,06%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,51% sulIn questa pessima giornata per la Borsa di Milano,perche ha chiuso a -3,50%.suche soffre un decremento del 2,95%., che registra un ribasso del 2,57%.per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.conche cede il 2,94%,arretra del oltre il 2%,dell'1,76%che flette del 2,79% risentendo della pessima performance dei tech USA.che registra un piccolo ribasso dello 0,13%