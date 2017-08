Corea del Nord - Stati Uniti, le provocazioni continuano

Twitter

(Teleborsa) - Non si ferma l'escalation di minacce tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord che alimentano la tensione e pesano sui mercati, facendo impennare la volatilità ed il valore dei beni rifugio.



L'ultima provocazione, al momento solo verbale, arriva dal Presidenteche onscrive: "le misure militari sono ora state allestite in pieno e pronte a colpire, in caso laagisse incautamente. Speriamo chetrovi un'altra strada". Il tweet arriva dopo le minacce diin cui il regime spiegava: "il presidente Trump ci sta portando sull'orlo di una guerra nucleare", come diffuso dall'agenzia nordcoreana."Vi spazzeremo via - si legge nel testo diffuso dai media USA - vi cancelleremo dalla faccia della terra. Il comportamento isterico e imprudente di Trump potrebbe ridurre gli USA in cenere ogni momento".Questo è solo l'ultimo epilogo di una serie di minacce al vetriolo tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti in vista dell'ultimatum di Ferragosto. così come fa il cancelliere tedescospiega:"non c'è una soluzione militare nella crisi con la Corea del Nord" e la retorica delle minacce "è la risposta sbagliata".La Russia da parte sua ha rafforzato i sistemi anti-aerei dislocati nell'Estremo Oriente del Paese, ovvero nelle aree limitrofe alla Corea del Nord, come ha spiegato, ex capo della commissione Sicurezza e Difesa all'agenzia di informazione russa RIA Novosti.