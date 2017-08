Piazza Affari apre in rosso con le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che riaprono gli scambi in rosso, in scia alla debacle di Wall Street ed all' incertezza palesata dalle borse asiatiche Pesano ancora lein relazione alle minacce lanciate agli USA dalla Corea del Nord , anche se va rilevato che questo elemento è stato amplificato dall'delle borse mondiali, che recentemente hanno aggiornato i record storici.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve peggioramento dello, che sale a 163 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,02%.debole, che lima lo 0,17%, calo deciso per, che segna un -0,83%, dimessa, che flette dello 0,65%. Oggi si allinea anche Piazza Affari, dove ilregistra un calo dello 0,59%.Unaper Piazza Affari, dove compaiono solo due segni più fra le Blue Chip:che sale dello 0,29% edello 0,14%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.