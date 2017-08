Banche, boom di domande di sospensione e allungamento finanziamenti alle PMI

(Teleborsa) - Proseguono a pieno ritmo le iniziative delle banche in Italia sullaSecondo gli ultimi dati dell'ABI, al 30 giugno 2017,del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari ae una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 621 milioni di euro.Inoltre, sono state accoltedel piano di ammortamento pari adi debito residuo.L’iniziativa "Imprese in ripresa", che rientra nel più ampio Nuovo Accordo in favore delle piccole e medie imprese sottoscritto dall’Associazione bancaria, dalle banche e dalle altre Associazioni di impresa il 31 marzo 2015, prevede la possibilità per tutte le Pmi “in bonis” di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali; allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:, il 13,8% delle domande è riferito ad imprese del settore industria, il 16,5% delle domande è riferito ad imprese del settore edilizia e opere pubbliche, il 12,6% delle domande è riferito ad imprese del settore artigianato, il 9,2% delle domande è riferito ad imprese del settore agricoltura.L’analisi relativa alla distribuzione territoriale delle doil 64,6% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italiamande accolte, per sede legale dell’impresa richiedente, evidenzia che: , il 19,9% è riferito ad imprese residenti nel Centro re il 15,5% è riferito ad imprese residenti nel Sud.