Bitcoin raggiunge un nuovo record storico

(Teleborsa) -. In base ai dati di CoinDesk la nuova moneta elettronica ha fatto un balzo del 14% a 3.909 dollari, dopo aver toccato un massimi di 4.184 dollari circa nella giornata di domenica.C'è da dire chee che oggi le quotazioni sono pressoché quadruplicate rispetto ad inizio anno.A sostenere il rally della moneta elettronica, che per lungo tempo era stata penalizzata da problemi relativi alla sicurezza ed affidabilità dei dati, è il nuovo e più efficace software per la trattazione.In questa situazione, che hanno prodotto una fuga da azionario ed obbligazionario, hanno dato(oro e yen).I maggiori acquisti arrivano proprio da(46%) e(25%), ma c'è anche una importante componente dalla(il 12% di acquisti avvengono in yuan).