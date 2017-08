Danone sotto i riflettori su voci acquisizione colossi USA

(Teleborsa) -

Apprezzabile rialzo per Danone, in guadagno dell'1,45% alla Borsa di Parigi. Il titolo oggi è sotto i riflettori per le voci che parlano di un'acquisizione del colosso franco-olandese attivo nel settore lattiero.



Il New York post nel corso del weekend ipotizzava l'acquisizione del gruppo con il benestare del governo francese, citando nomi del calibro di Kraft e Coca-Cola.

Lo status tecnico di Danone mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 65,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 66,61. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 64,94.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)