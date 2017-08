Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,62%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.465,84 punti. In rialzo il(+1,31%), come l'S&P 100 (0,9%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,60%),(+1,39%) e(+1,24%).Tra i(+1,73%),(+1,50%),(+1,50%) e(+1,46%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Tra i(+7,98%),(+4,39%),(+3,67%) e(+2,78%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,59%.Affonda, con un ribasso del 2,54%.scende dell'1,88%.