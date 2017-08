Per Fiat Chrysler spuntano acquirenti cinesi. Titolo in pole sul Listino

(Teleborsa) -

Ottima performance per il Fiat Chrysler Automobiles, che scambia in rialzo del 3,26%, superando la soglia dei 10 euro. Circolano rumor relativi ad un interesse di un importante produttore cinese.



Secondo il sito specializzato Automotive News, la casa d'auto italo-americana avrebbe ricevuto un'offerta concreta questo mese, dato lo scorso offerto dalle attuali quotazioni del titolo, ma il Lingotto l'avrebbe rigettata perché troppo bassa.

Tornando alla performance di Borsa, c'è un quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 9,97 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,25. Il peggioramento di Fiat Chrysler è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 9,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)