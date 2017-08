Scuola, come saranno scelti e formati i nuovi insegnanti: arriva il decreto MIUR

(Teleborsa) -, dalla pubblicazione del bando sino all'effettiva immissione in ruolo,Il docente vincitore di concorso, anche riservato, inoltre, rimarrà a lungo precario. Anzi, il paradosso - sottolinea il sindacato della scuola- è che oggi guadagna di più di quello che andrà a percepire, all'inizio, con il nuovo modello formativo-selettivo.Inoltre, fino all'ultimo momento potrà essere considerato non più idoneo alla professione. Per il sindacato è illegittimo cancellare dao di Merito chi ha un contratto a tempo determinato:. Sono laureati, selezionati, abilitati. E per quelli che non lo sono, bastava riconoscere loro un anno di corso accademico per confermare l’abilitazione che hanno conseguito nel campo."Perché inventare nuove graduatorie per assumere qualcuno con tre anni di ritardo? Ancora di più perché i destinatari sono già collocati in graduatorie ben definite", spiegaPresidente nazionalee segretario confederaleche rivela come sia "assurdo bandire nuovi concorsi riservati, quando un terzo dei posti destinati alle prossime assunzioni andrà vacante per il mancato aggiornamento e la chiusura delle. È una decisione illogica, che allontana l’Italia dalle sentenze della Suprema Corte di Giustizia Europea: il modello escogitato non tiene conto nemmeno delle migliaia di espressioni dei giudici del lavoro che condannano lo Stato italiano al risarcimento danni e al pagamento degli scatti automatici anche ai precari, oltre al fatto che la questione dei risarcimenti è tornata proprio in questi giorni a Lussemburgo per un nuovo esame".