Wall Street avvia la settimana con la giusta intonazione

(Teleborsa) -dopo aver chiuso la scorsa ottava con perdite superiori all'1% suoi principali indici di mercato.A sostenere il mercato americano dovrebbero concorrere le, che stanno sollevando anche le borse europee , mentre, grazie ad un allentamento delle tensioni fra USA e Corea del Nord A intervenire nel dibattito anche la Corea del Sud che invita a una soluzione pacifica.Scarsa l'agenda macro che non. Scarna anche l'agenda Corporate dove, che ritraccia dai massimi , sull'onda delle ansie relative all'eccesso di offerta., lieve aumento sulche mostra un rialzo dello 0,50%. Sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.455,88 punti. Positivo il(+0,75%), come l'S&P 100 (0,6%).Tra i(+1,53%),(+1,52%),(+1,39%) e(+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.per, che passa di mano sulla parità., che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Tra idel Nasdaq 100,(+3,23%),(+3,23%),(+3,19%) e(+2,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,33%.