Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Beni di consumo primario

Telecomunicazioni

Beni di consumo secondari

American Express

Apple

Boeing

Coca Cola

Home Depot

Nike

United Technologies

Intel

Wynn Resorts

Intuitive Surgical

Automatic Data Processing

Mylan

Liberty Interactive

Ulta Beauty

Ross Stores

Tractor Supply

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.998,99 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.464,61 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,01%), come l'S&P 100 (0,0%).(+0,50%) e(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,01%) e(-0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,09%),(+0,86%) e(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,02%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.Tra i(+6,41%),(+2,16%),(+1,72%) e(+1,69%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,42%.In apnea, che arretra del 4,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,18%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,67%.