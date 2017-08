Air Berlin in fallimento. Etihad non metterà altri soldi

Lufthansa

(Teleborsa) -. Un altro fallimento nel mondo del trasporto aereo, un'altra storia di insuccesso, un altro Stato costretto a mettere soldi (150 milioni di prestito-ponte) per assicurare i voli, una nuova sconfitta per la compagnia emiratina, che ha una quota delLa notizia dell'avvio della procedura concorsuale è arrivata ieri, ma, sulla quale aveva messo gli occhi l'ex CEO di Etihad,, poi silurato ai tempi della vicenda Alitalia . Si trattava di un disegno complesso volto adper l'aerolinea di Abu Dhabi e le sue mire espansionistiche. Un progetto che coinvolgeva diverse compagnie oltre ad Air Berlin edE proprio per quest'ultima, dato che, che ora dovrà assicurare il sostegno della low-cost, era indicata fra i papabili acquirenti nell'asta indetta dal governo italiano. Diminuiscono infatti le probabilità che i tedeschi facciano un'offerta allettante per la compagnia tricolore.Quanto al socio emiratino, ha precisato oggi che "questo sviluppo (della vicenda Air Berlin, Ndr) è estremamente deludente per tutte le parti, soprattutto perchéper le sue precedenti sfide die gli sforzi dinegli ultimi sei anni"."Nell'aprile di quest'annoaggiuntivi ad Air Berlin sostenendo la compagnia aerea per esplorare le opzioni strategiche per il business", precisa una nota, in cui si sottolinea che ora la compagniae che Air Berlin e la Germania restano comunque un elemento core nella strategia di Etihad e Abu Dhabi.