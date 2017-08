Fiat con BMW e Intel per l'auto a guida autonoma

Fiat Chrysler Automobiles

BMW

Intel

(Teleborsa) -nello sviluppo di una piattaforma tecnologica per le auto a guida autonoma.I quattro gruppi hanno annunciato infatti di averche prevede che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sia il primo costruttore automobilistico ad unirsi a loro nello sviluppo di una piattaforma di guida autonoma all’avanguardia, leader nel mondo e destinata ad un’implementazione globale.I partner dello sviluppo intendonoper migliorare la tecnologia della piattaforma, aumentare l'efficienza dello sviluppo e ridurre il tempo di immissione sul mercato. Uno dei fattori che consentirà di raggiungere tali obiettivi sarà laLa piattaforma sarà utilizzabile per lae potrà essere impiegata da diversi costruttori automobilistici nel mondo, pur mantenendo inalterata l’identità specifica dei rispettivi marchi. Nel luglio 2016 BMW, Intel e Mobileye hanno annunciato che stavano unendo le forze per rendere i veicoli a guida autonoma una realtà, collaborando persoluzioni per la guida altamente automatizzata (Livello 3) e la guida completamente automatizzata (Livelli 4/5)."Per migliorare la tecnologia di guida autonoma è fondamentale dar vita a partnership tra produttori di autoveicoli e fornitori di tecnologia e componenti", ha dichiarato, Chief Executive Officer di FCA. "L'adesione a questa collaborazione consentirà a FCA di beneficiare direttamente delle sinergie e delle economie di scala che sono possibili quando le aziende si alleano con una visione e un obiettivo comuni".