Laurea? Lavoro (quasi) sicuro per chi la consegue al Politecnico di Milano

(Teleborsa) - Che avere il famoso pezzo di carta in mano aumenti le chance di occupazione, nonostante i tempi durissimi, è cosa nota.A un anno dalla laurea il tasso di occupazione degli studenti magistrali del Politecnico di Milano, infatti,con una punta del 96,7% per gli ingegneri (85,3% per gli architetti e 88,2% per i designer).Laper un neoassunto alla prima esperienza è di. Lo rivela un' indagine occupazionale dell’ateneo sulla popolazione di laureati 2015, un dato che aveva già trovato conferma nella classifica QS 2017 che evidenziava "ottimi risultati nella valutazione della qualità dei suoi laureati".Stabili i dati sui tipi di contratto: la nuova indagine evidenzia che il 50,2% dei laureati magistrali del PoliMi, a un anno dalla laurea, entra nel mercato del lavoro con un contratto a, e il 16,9% a tempo determinato.A confermare la vocazione internazionale del Politecnico i dati sull’occupazione dei laureati italiani all’estero: il 10% di loro lavora oltreconfine.i Paesi più rappresentati.