Piazza Affari in cima all'Europa. Brillano Atlantia, Azimut e FCA

(Teleborsa) -sospinta anche dai soprendenti dati sul PIL che hanno evidenziato una accelerazione dell'economia tricolore.Anche le altre borse europee hanno confermato discreti guadagni, dopo il dato sopra le attese sulla crescita dell'Eurozona , e non sembrano accusare l'incertezza delle critiche mosse dalla Corte tedesca sul piano QE della BCE Intanto, i riflettori rimangono puntati sulle minutes del FOMC che saranno pubblicate stasera.per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.271,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%. Frazionali i rialzi di, che cresce dello 0,67%. In luceche chiude la giornata con un progresso dello 0,71%. Piazza Affari resta in pole, con ilche avanza dell'1,21% a 21.984 punti., su di giri(+4,20%), anche in scia alle voci che parlano di difficoltà di ACS nell'approntare l'offerta per Abertis.Effervescente, con un progresso del 3%., che vanta un incisivo incremento del 2,64% sulle voci di interesse dei cinesi e dopo l'annuncio di una partnership con BMW e Intel per l'auto a guida autonoma , con un progresso del 2,11%.che vanta un incisivo incremento dell'1,96%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,53%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,51%.