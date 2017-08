Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.024,87 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.468,11 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,16%), come l'S&P 100 (0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,92%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,13%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,39%),(+1,39%),(+0,85%) e(+0,84%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,75%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Tra i(+3,40%),(+2,85%),(+2,53%) e(+2,47%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.