Wall Street procede con il segno più

(Teleborsa) -In una giornata scarna di dati macro, in cui è stato pubblicato il dato sull'apertura di nuovi cantieri e permessi edilizi , gli investitori guardano ai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della, ilsale dello 0,14%. Lieve aumento anche per loche avanza dello 0,16%. Piccoli passi in avanti per il(+0,12%).del Dow Jones,(+2,34%),(+1,49%),(+1,16%) e(+1%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,84%.con un ribasso dello 0,79%.per, che archivia la seduta con un calo dello 0,64%.perche scivola dello 0,6%.Al top tra i, si posizionano(+3,54%),(+2,60%),(+2,39%) e(+2,33%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,89%.di, che mostra una caduta del 2,32%.di, che scende dell'1,21%.scende dell'1,21%.